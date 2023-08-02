Для Atomic Heart вышло первое DLC — «Инстинкт Истребления»

Релиз дополнения «Инстинкт Истребления» для Atomic Heart состоялся 2 августа 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. В этом DLC игроков ожидает путешествие в комплекс «Менделеев», где им предстоит раскрыть тайну Элеаноры, обладающей собственной личностью.

В дополнении разработчики добавили новых врагов, способных менять форму, а также два дополнительных вида оружия и способность манипулировать временем при помощи перчатки. Игроки также встретят нового персонажа, профессора Лебедева и старых знакомых, которые будут представлены в новом свете в неожиданных обстоятельствах.

Цена дополнения «Инстинкт Истребления» в VK Play составляет 399 рублей, а в Steam — 10 долларов или 169 лир.

До 7 августа игра Atomic Heart продается со скидкой до 40%. В VK Play стоимость игры начинается от 1649 рублей, а в Steam — от 40 долларов или от 461 лиры.

Если вы до сих пор думаете, как и где купить Atomic Heart, то почитайте текст от главного редактора The GEEK.