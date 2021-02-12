Vivo запатентовала складной смартфон

Эра складных смартфонов вот-вот начнется, а поэтому большинство производителей экспериментируют с подобными устройствами и их дизайном. В сети не раз появлялись рендеры таких аппаратов. На этот раз своим пониманием ситуации поделились представители китайского бренда Vivo, запатентовав смартфон со складным экраном.

Этой информацией поделилось агентство CNIPA, что в Поднебесной. Более того, на изображении можно видеть отдельные детали и их размещение. Так, есть вероятность, что этот смартфон получит целых пять камер в виде буквы X. Интересной кажется исполнение светодиодной вспышки, которая выполнена в виде полоски, наподобие, как это реализовано у Vivo X50 Pro.

Но сразу же источник упоминает, что получение патента на такой девайс вовсе не обозначает, что он появится в скором времени (если вообще появится). Ведь компании хоть и ведут эксперименты с подобными конструкциями, но лишь малый процент попадает на рынок и то в виде отдельных решений. Нам же приятно видеть, какое количество интересных идей появляется у разработчиков.