Vivo X90 Pro+ получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1

На днях появились живые фото и рендеры Vivo X90 Pro+. Теперь смартфон засветился в Geekbench.

В бенчмаркете устройство упоминается под модельным номером V2227A. Изображение подтверждает, что Vivo X90 Pro+ получит 12 Гб оперативной памяти и Android 13 из коробки с оболочкой OriginOS 3. В однопоточном тесте смартфон набрал 1485 баллов, в многопоточном — 4739 баллов. Предполагается, что процессором служит Snapdragon 8+ Gen 1.

По слухам, новинку наделят 6,78-дюймовый изогнутым AMOLED дисплеем с частотой 144 Гц. Емкость аккумулятора составит 4700 мАч + поддержка 80-ваттной зарядки. Оперативная память будет типа LPDDR5X, встроенная — UFS 4.0.

Ожидается, что представят Vivo X90 Pro+ в конце ноября-начале декабря. Новинке приписывают ценник до €1000 за топовую версию.