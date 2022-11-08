Vivo X90 Pro+ показали на живом фото

Vivo готовит к выходу флагманскую серию Vivo X90. Сейчас одна из старших моделей этой линейки Vivo X90 Pro+ появилась на схеме и живом фото.

На задней панели огромный круглый блок камеры и декоративная металлическая вставка. Всего 4 датчика, LED-вспышка и логотип Zeiss.

Пока про характеристики Vivo X90 Pro+ мало что известно. Ожидается, что компания представит X90 в конце ноября-начале декабря.