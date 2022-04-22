Vivo объявила о старте специальной акции в России

Компания vivo объявила о старте специальной акции. До 10 мая 2022 года при покупке ряда популярных моделей в официальном интернет-магазине можно получить скидку по промокоду «VIVO5».

В рамках акции по промокоду можно приобрести следующие модели:

vivo V23e – 26 999 рублей (вместо 29 999 рублей);

vivo V21e – 24 999 рублей (вместо 25 999 рублей);

vivo Y53s – 19 999 рублей (вместо 21 999 рублей);

vivo Y33s 64 Гб – 16 499 рублей (вместо 20 999 рублей);

vivo Y33s 128 Гб – 17 999 рублей (вместо 22 999 рублей).

Также, с 27 по 29 апреля 2022 года при обращении за техническим обслуживанием в фирменные сервисные центры клиенты могут получить подарки от компании vivo.

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