Vivo разрабатывает смартфон на чипсете Dimensity 1100

Согласно информации, полученной с Google Play Console, компания Vivo намерена выпустить в скором времени на рынок смартфон, работающий на чипсете Dimensity 1100. На данный момент этот девайс значится в базе данных, как модель V2072A. Если верить информации, полученной от источника, то аппарат получит новый чипсет от Mediatek, изготовленный по технологии 6 nm.

Судя по изображения, аппарат с модельным номером V2072A получит дисплей не с каплею для фронтальной камеры, а с «островком». Кроме того, у будущего покупателя в арсенале будет целых 12 ГБ ОЗУ. Сам дисплей получит разрешение 1080p. А так как аппарат сертифицирован и на нем предусмотрены сервисы Google, то аппарат явно предназначен для мирового рынка.