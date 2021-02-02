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Новости

Vivo S9 станет первым смартфоном на Dimensity 1100

Руководители Mediatek уже объявили, что компании Xiaomi и Redmi выпустят смартфоны на 6-нм чипсете Dimensity 1200 смартфоны. А вот первым смартфоном, который получит чипсет Dimensity 1100, станет продукт от компании Vivo — модель S9.

На данный момент об аппарате известно не так много информации. Так, есть вероятность, что девайс получит 6,4-дюймовый экран с островком для фронтальной камеры. Кстати, их там будет сразу две. Буквально на днях этот смартфон засветился в консоли Google, а значит о нем появились новые, но не подтвержденные данные.

Если верить этой информации, то Vivo S9 получит 12 ГБ ОЗУ, предустановленную версию Android 11 с графической оболочкой OriginOS. Ожидается, что в качестве экрана будет использоваться AMOLED-матрица. А поскольку линейка S является не доступной широкому кругу, надеемся, что на этот раз все будет иначе.

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Источник:
Gsmarena
Теги: 
Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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