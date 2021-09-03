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Новости

Vivo представила собственный процессор обработки изображения V1

Компания vivo представила собственный процессор обработки изображения V1. Разработка ISP процессора vivo заняла 24 месяца, в процессе создания было задействовано более 300 сотрудников R&D центра инновационных технологий обработки изображения.

V1 – это полностью адаптируемый интегральный процессор, предназначенный для обработки изображения и видео, важнейший для vivo шаг в разработке микросхем. V1 поможет компании еще лучше удовлетворять потребности наших пользователей за счет оптимизации работы приложений, отвечающих за запись изображения и видео.

– отметил Ху Байшань, исполнительный вице-президент и главный операционный директор vivo.

Согласно собственной долгосрочной стратегии vivo планирует дальнейшее развитие технологий обработки изображения в четырех ключевых направлениях: обработка изображения, операционная система, промышленный дизайн и производительность.

Обработка изображения ключевая часть долгосрочных стратегических направлений деятельности vivo. На протяжении 5 лет компания вкладывает значительные средства в эту сферу, следствием этого стала разработка многочисленных решений, таких как система 5-осевой профессиональной стабилизации и мягкая подсветка для селфи.

В декабре 2020 года компании vivo и ZEISS объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве в области инноваций и мобильной обработки изображений.

Источник:
Vivo, The GEEK

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