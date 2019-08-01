Vivo даёт скидку на бюджетный смартфон Y30
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Vivo даёт скидку на бюджетный смартфон Y30

Vivo объявляет о старте продаж смартфона Y30 с 6,47-дюймовым дисплеем, NFC и Type-C. Новая модель поступила в продажу в цветах «Сияющий синий» и «Изумрудный черный» и будет доступна в интернет-магазине vivo и у официальных партнеров компании по стоимости 16 990 рублей.

  • Vivo Y30 Back 2
  • Vivo Y30 Back

Смартфон оснащён блоком из четырех камер, в котором основная камера на 13 Мп, сверхширокоугольная камера на 8 Мп, 2-мегапиксельная супермакро камера и 2-мегапиксельная портретная камера. Сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп обеспечивает горизонтальный угол обзора в 120 градусов, что позволит снимать пейзажи и большие группы людей. 2-мегапиксельная супермакро камера с фокусировкой 4 см откроет путь в удивительный мир крошечных объектов: от капелек утренней росы до пчелиных сот.

  • Vivo Y30 Back 1

До 20 июля новую модель можно приобрести по акции со скидкой 2 000 рублей в интернет-магазине vivo, а также в магазинах партнеров «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Связном» и МТС.

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