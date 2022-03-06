Visa и Mastercard приостановили работу в России. Переходим на МИР и UnionPay

Платежные системы Visa и Mastercard, объявили о приостановке работы в России. Всё это значит, что держатели данных карт не смогут ими расплачиваться за пределами страны, а также в зарубежных интернет-магазинах.

Действующие карты продолжат работать, но только на территории России. По истечению сроков действия, карты будут перевыпускаться на основе системы «Мир». За пределами РФ ими можно будет расплачиваться, но только в тех странах, где их принимают: Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Кипр, Киргизия, ОАЭ, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

Однако паниковать не стоит. В России существуют кобейджинговые карты (совместная карта двух платежных систем — прим. ред.): ими можно полноценно пользоваться, а за рубежом все операции проводятся через партнёрскую платёжную систему. Например, можно оформить карту с системами UnionPay/«Мир».

UnionPay — китайская платёжная система, которая работает в 180 странах. Сейчас такую карту можно заказать в следующих банках:

Россельхозбанк

Газпромбанк (под санкциями США)

Восточный

Солидарность

Примсоцбанк

Приморье

Банк Санкт-Петербург

ВБРР

Промсвязьбанк (под санкциями США и ЕС)

Банк Зенит

Почта Банк

Возможный выпуск кобейджинговых карт «Мир»/UnionPay обсуждают «Сбер», «Тинькофф» и МКБ. Кроме того, над запуском карт с системой UnionPay работают «Альфа-банк» и «Почта Банк».

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