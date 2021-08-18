Mastercard откажется от магнитной полосы на картах

Mastercard смотрит в будущее, и то, что сейчас отживает свой век, она не будет поддерживать в будущем. Это касается магнитной полосы на картах, оплата с помощью которой все реже применяется. В основном это касается стран Европы, где уже с 2024 года выпуск таких карт прекратится. А вот в США, где все еще такой метод оплаты популярен, переход будет осуществляться постепенно. Старт такого перехода на родине компании обещают запустить лишь в 2027 году. С 2029 года выпуск карт с магнитной полосой полностью прекратится, а последние карты исчезнут из обихода примерно в 2033 году.

Как можно понять из статистики, европейские страны более продвинуты в новейших технологиях. Ведь даже в России такой способ уже изживает себя и найти подходящий терминал практически невозможно. А вот в США данный способ еще пользуется спросом, но и здесь количество транзакций постепенно снижается. На данный момент наиболее популярным способом оплаты с помощью банковских карт является использование карты с EMV-чипом, а это около 86%.

С приходом эры смартфонов, надобность в оплате с помощью банковской карты вообще отпадает. Уже сейчас практически десятая часть населения планеты расплачиваются с помощью смартфона. В пример можно привести опять же Россию, где развиваются онлайн-банкинг, бесконтактные платежи. Даже в небольших поселках есть возможность осуществления таких покупок.