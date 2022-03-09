«Почта Банк» начал выпускать виртуальные карты UnionPay

Банк «Почта Банк» начал выпуск виртуальных карт с системой UnionPay. Её можно оформить в приложении. Такая карта позволяет расплачиваться в зарубежных сервисах и онлайн-магазинах.

Клиенты банка могут выпустить бесплатную виртуальную карту в приложении. У кого уже есть «онлайн-карта 2.0» карту перевыпустят автоматически с поддержкой системы UnionPay. Будущим клиентам потребуется заключить договор на обслуживание в офисе «Почта Банка».

Снять деньги можно в банкоматах «Почта банка» при помощи сгенерированного в приложении QR-кода.

Позже планируется выпуск пластиковых карт UnionPay.

Ранее: Visa и Mastercard приостановили свою работу в России.

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