Mastercard начнет работать с криптовалютой

Криптовалюты так стремительно врываются в нашу жизнь, что многие финансовые компании теперь также смотрят в эту привлекательную для них стороны. Туда же и Mastercard, представители которой намерены работать с криптовалютой. С какой именно, пока не объяснили, но это точно будут стейблкоины, которые обеспечены реальными средствами. В Mastercard уверены, что цифровые средства — это не только стабильность, но и удобство, а людям это и нужно для повседневного использования.

Уже сейчас есть карты, которые позволяют совершать переводы как с помощью фиата, так и с помощью криптовалюты. Дальше будет еще лучше, ведь Mastercard берет на себя задачу обработки таких транзакций. Об этом в интервью и сказал один из руководителей компании. «Наша задача — создать клиента лучшие условия для использования нашей продукции, то есть карт, с помощью которых можно совершать транзакции не только с фиатом, но и с криптовалютой».

Кроме того, на этом представители Mastercard останавливаться не собираются. Ведь у них уже сейчас налажена связь с некоторыми крупнейшими центральными банками во всем мире и причина этому — CBDC. CBDC представляет собой по сути гибрид криптовалюты и фиата. То есть, это тот же фиат, только оцифрованный. Именно этот способ оплаты может в скором времени начать использовать некоторые страны. Первым, как мы знаем, станет Китай и цифровой юань.