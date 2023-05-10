Зарубежные сервисы бронирования и покупки авиабилетов начали принимать карты российских банков Visa и Mastercard

Некоторые зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов наладили процесс оплаты картами Visa и Mastercard российских банков. Одним из таких сервисов является китайский Trip.com, который теперь также поддерживает карты Мир и UnionPay.

Кроме того, в американском сервисе Expedia и портале City.Travel, зарегистрированном в ОАЭ, теперь можно использовать российские карты для оплаты. При этом Expedia принимает только Visa и Mastercard, а City.Travel — любые.

Эксперты связывают такие изменения с кредитными организациями и платежными сервисами из России или банками из дружественных стран, которые имеют счет в ЦБ РФ и взаимодействуют с российской финансовой системой.