Представлена карта Visa с криптокешбэком

В криптовалютной компании Blockchain.com представили дебетовую карту Visa, которая позволит платить обычными деньгами или криптой, а также получать кешбэк в 1% от каждой покупки. Как отмечается, пока что новинка доступна в США, но в будущем году список стран расширят.

Карта бесплатная, но при этом для её получения нужно зарегистрироваться в очереди. Уже подано более 50 тысяч заявок.

В Visa заявили, что считают внедрение криптовалют важным аспектом и стремятся к тому, чтобы их принимали везде. Это заявил Кью Шеффилд, глава отдела криптовалюты в Visa

Поддержку карты осуществляет калифорнийская компания Marqeta, которая в сентябре 2020 года помогла создать криптовалютную карту Swipe.