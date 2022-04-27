Visa потеряла $60 млн после ухода из России

Компания Visa понесла убытки в размере $60 млн из-за приостановки деятельности на территории России. Об этом свидетельствует недавний отчёт о результатах работы компании за прошлый квартал.

За этот период выручка компании составила $7,2 млрд и выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чистая прибыль Visa составила $3,6 млрд и выросла в годовом исчислении на 21%.

Убытки от приостановки деятельности в России составили $35 млн. Также компания выделила $25 млн на оказание поддержки своим работникам в России и на Украине. В Visa добавили, что за последние 6 месяцев Россия приносила им 4% от общей выручки.

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