Турбированная GeForce RTX 4090 за $2700 оказалась шумной и очень горячей

Пользователь Reddit под ником BottleneckEvader, поделился своим опытом эксплуатации видеокарты GeForce RTX 4090 с турбиной. По его словам она обошлась ему в $2675 (около 184 000 рублей). При этом на ней нет никаких опознавательных знаков производителя, а только одно обозначение на азбуке Морзе — AI Edition.

Но главной особенностью видеокарты стали компактные размеры, которые позволяют ей помещаться в корпус Fractal Torrent Nano.

Уровень TDP такой карты ограничивается 450 Вт и повысить его никак невозможно. Турбина во время работы разгоняется до 5200 оборотов в минуту, что создаёт громкий шум. Также она сильно нагревается, что температура GPU достигает 78 °C, а памяти — 98 °C.

В бенчмарке 3DMark Time Spy необычная RTX 4090 набирает 35 908 баллов, а с разгоном около 37 000. Для сравнения, средний показатель RTX 4090 составляет 35 978 баллов.