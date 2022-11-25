Названа возможная стоимость видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Появились новые данные насчёт видеокарты RTX 4070 Ti (ранее была известна как RTX 4080 12 ГБ). Её покажут 3 января 2023 года, но стоимость может оказаться слишком высокой. По данным источника, в Китае она будет стоить порядка 7199 юаней или 1000 долларов (~60 000 рублей). За те же деньги можно найти топовую RTX 3090 Ti с более высокой производительностью.

Помимо этого, это не сильно будет отличаться от более мощной RTX 4080, так что вопрос ценообразования выглядит странно. По аналогичной цене будут продавать Radeon RX 7900 XT, которая по характеристикам выглядит более интересной, чем GeForce RTX 4070 Ti.

Не исключено, что на рынке снова возникнет ситуация, когда геймеры будут брать более доступные и мощные карты, поскольку цены на менее дорогие «кусаются».