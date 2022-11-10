Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti представят в январе 2023 года

Зарубежные источники сообщили о сроках премьеры и релиза новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Её представят 3 января 2023 года, а в продажу она выйдет 5 января, в день начала выставки CES 2023.

Упаковка новой карты

Как ожидается, под номером RTX 4070 Ti будет представлена отменённая ранее GeForce RTX 4080 с 12 ГБ памяти. Ранее NVIDIA уже заявляла, что характеристики карты не соответствуют её названию.

В техническом плане карта, вероятно, будет той самой GeForce RTX 4080 с 12 ГБ памяти. То есть, она получит графический чип AD104 с 7680 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6X со 192-разрядной шиной. Теплопакет не изменится и составит 285 Вт. Цена пока неизвестна, но, скорее всего, она будет ниже полноценной GeForce RTX 4080.