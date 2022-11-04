AMD представила топовые видеокарты Radeon RX 7900

Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT. Карты позиционируются в качестве конкурентов серии RTX 4000, а точнее её топовых решений. Утверждается, что производительность выросла до 61 ТФлопс, что почти втрое больше по сравнению с прошлым поколением.

В новых картах впервые для потребительских устройствах применяются чиплеты (вычислительные блоки, соединённые интерфейсом и размещённые на одной подложке). Конструктивно это выглядит так: есть блок GCD (Graphics Compute Die), в котором размещены ядра GPU. Рядом располагаются шесть кристаллов памяти Infinity Cache, это называется MCD (Memory Cache Die). Модели GPU выполнены по техпроцессу 5 нм, память — 6 нм. Они соединены шиной со скоростью 5,3 Тбайт/сек.

Полные характеристики выглядят так:

Карты будут поддерживать разрешение 8K. Для питания нужно не менее 350 Вт, а частота кадров в играх вырастет примерно в 1,7 раза. Для вывода данных используются порты DP 2.1

AMD Radeon 7900 XT и 7900 XTX поступят в продажу 13 декабря. Стоят $900 и $1000 соответственно.