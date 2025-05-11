ASUS начала продавать золотую RTX 5090 за $10 600

Asus начала продажи лимитированной видеокарты ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab Edition, впервые показанной на GTC 2025. Новинка доступна только на Ближнем Востоке и выделяется как дизайном, так и ценой: от $6700 до $10 600 в зависимости от страны.

«Dhahab» с арабского переводится как «золото», и в оформлении видеокарты этот металл действительно используется: корпус украшен 6,5 граммами позолоты 999 пробы, стоимость которой оценивается в $700. Каждый экземпляр имеет автограф главы Nvidia Дженсена Хуанга.

Корпус оформлен в стиле «от песков до небес» с арабской каллиграфией, силуэтом горизонта и золотистыми оттенками, подчёркивающими культурную отсылку. Устройство, по замыслу Asus, символизирует силу, мужество и единство.

ROG Astral Dhahab Edition оснащена продвинутой системой охлаждения с четырьмя вентиляторами, испарительной камерой, технологией MaxContact и специализированными термопрокладками. Всё это помогает справляться с нагревом под максимальной нагрузкой.

Видеокарта не предназначена для глобальных продаж. В Саудовской Аравии цена составляет от $6700 до $8000, в Иордании — около $7100, а в ОАЭ — до $10 600.