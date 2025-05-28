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В России стартовали продажи новых видеокарт RTX 5060 от MSI и Palit

Ценник начинается от 43 999 рублей.

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 компаний MSI и Palit. Они построены на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживают технологии DLSS 4 и аппаратную трассировку лучей.

Для покупки доступны пять устройств:

  • GeForce RTX 5060 8G GAMING OC (MSI)
  • GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC (MSI)
  • GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB (Palit)
  • GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 8/16GB (Palit)
  • GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 16GB (Palit)

Видеокарты представлены в конфигурациях с 8 и 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Они работают через интерфейс PCIe 4.0 и имеют 128-битную шину. В зависимости от модели, используются двух- или трехвентиляторные системы охлаждения, а также имеется заводской разгон.

Цены на видеокарты GeForce RTX 5060 от MSI и Palit варьируются от 43 999 до 52 999 рублей.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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