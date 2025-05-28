В России стартовали продажи новых видеокарт RTX 5060 от MSI и Palit

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 компаний MSI и Palit. Они построены на архитектуре NVIDIA Blackwell и поддерживают технологии DLSS 4 и аппаратную трассировку лучей.

Для покупки доступны пять устройств:

GeForce RTX 5060 8G GAMING OC (MSI)

GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC (MSI)

GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB (Palit)

GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 8/16GB (Palit)

GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 OC 16GB (Palit)

Видеокарты представлены в конфигурациях с 8 и 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Они работают через интерфейс PCIe 4.0 и имеют 128-битную шину. В зависимости от модели, используются двух- или трехвентиляторные системы охлаждения, а также имеется заводской разгон.

Цены на видеокарты GeForce RTX 5060 от MSI и Palit варьируются от 43 999 до 52 999 рублей.