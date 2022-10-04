Valve похвасталась продажами консоли Steam Deck

Компания Valve смогла продать более 1 миллиона консолей Steam Deck, рассказал партнёр производителя. По словам разработчика графического интерфейса KDE Plasma для Linux Дэвида Эдмундсона, именно столько консолей компания уже отгрузила. При этом процесс продолжается.

Продажи стартовали в конце февраля, то есть за год Valve потенциально может «дотянуть» и до двух миллионов консолей.

Также сообщается, что в последнее время Valve смогла ускорить время обработки предзаказов на Steam Deck, что позволило сократить время ожидания. Правда, всё это касается именно предварительных заказов в разных странах. Открытые продажи до сих пор не начались

Пока что приём заказов идёт только в некоторых странах мир, России в списке нет. Также следует отметить, что ряд китайских производителей готовит свои аналоги с более мощным железом, потому не исключено, что до конца года рынок наводнят аналоги Steam Deck из Поднебесной.

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