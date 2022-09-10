Анонсирована китайская портативная консоль AYANEO Geek 2 на Ryzen 7 6800U

Китайская компания AYANEO анонсировала портативную консоль Geek 2, которая может стать полноценным конкурентом Steam Deck или Nintendo Switch.

По первой информации, устройство будет работать на гибридном процессоре Ryzen 7 6800U в паре с 16 ГБ оперативной паяти. Для игр будет доступно около 512 ГБ флеш-памяти. В плане дизайна, она максимально похожа на решения от конкурентов — аналоговые стики, кнопки, крестовина и курки.

Стоимость консоли AYANEO Geek 2 составит 4399 юаней (~40 тыс. рублей). Дата выхода пока неизвестна.

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