В «Яндекс Картах» появился музыкальный плеер для поездки

«Яндекс Карты» представили новую функцию, которая позволяет включать музыку прямо во время поездки, без необходимости открывать отдельное приложение «Яндекс Музыка». Ранее пользователи должны были переключаться между приложениями, что могло отвлекать водителей от дороги.

Теперь, чтобы включить песню в режиме «Навигатора», достаточно нажать на иконку с нотой в нижней панели или обратиться к голосовому помощнику «Алисе» с просьбой включить музыку, назвав исполнителя или композицию. Например, можно сказать: «Алиса, включи что-нибудь для дороги».

После этого на экране появится мини-плеер, который позволит остановить или сменить трек, а также отметить его как понравившийся. Важно отметить, что линейка с общим временем в пути останется на своем месте, чтобы пользователи могли оставаться в курсе своего маршрута.

Функция доступна для обладателей подписки «Яндекс Плюс». По мнению представителей компании, нововведение поможет водителям сосредотачиваться на вождении и создаст более приятную и комфортную атмосферу во время поездок.