В Яндекс Картах появились пункты сбора вторсырья

Яндекс Карты теперь предлагают пользователям более 24 000 проверенных пунктов сбора вторсырья по всей России от проекта Гринпис — Recyclemap.

Это поможет людям быстро находить ближайшие пункты сбора отходов и составлять маршруты к ним, а также сохранять их в закладках, делиться списками и т.д.

Для того чтобы найти нужный пункт, нужно ввести запрос «раздельный сбор отходов» и отфильтровать результаты по нужным материалам, таким как макулатура, лампочки, пластиковые бутылки и другие.

Кроме того, можно использовать запросы, такие как «куда сдать батарейки» или «куда сдать картон». Карты также можно найти через QR-код на коробках Яндекс Маркета, что поможет правильно утилизировать упаковку и другие отходы.