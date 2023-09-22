В «Яндекс Картах» появилась новая тёмная тема. Стало гораздо удобней

Яндекс обновила свой сервис «Яндекс Карты» и реализовала в нём новую тёмную тему, которая, как и светлая, адаптирована под три режима использования приложения: просмотр карты, автомобильная навигация и поездки на общественном транспорте.

Нововведение позволит лучше воспринимать информацию, которая будет выводиться в каждом режиме по-разному учитывает специфику поведения пользователя. В режиме по умолчанию все объекты на картах одинаково подсвечены, а в режиме «Навигация» выделены дороги, светофоры, шлагбаумы и парковки, а также увеличены иконки организаций и названия улиц, чтобы их легче было рассмотреть за рулём.

В режиме «Транспорт» выделяются остановки, трамвайные пути, станции и линии метро. Остальные объекты становятся менее яркими, чтобы ничто не отвлекало внимание пользователя, и он мог легко на ходу найти нужный транспорт или остановку.

Компания сообщила, что новую тему тестировали на группе людей, чтобы найти лучший баланс яркости и контрастности изображения, а также проверить, насколько легко считывается информация. Кроме этого, тема была оптимизирована для людей с нарушениями зрения.

Чтобы воспользоваться новой тёмной темой, нужно в приложении «Яндекс Карты» зайти в свой профиль, открыть в нём настройки, нажать «Карта и интерфейс», а потом — «Тема». В веб-версии Карт тему можно выбрать, нажав на три точки в правом верхнем углу.