В Xbox Live временно запретили менять изображения профиля

Microsoft заявила, что из-за пандемии нового коронавируса, люди перешли на удалённую работу, что сильно сказалось на серверах компании. Согласно их отчёту, нагрузка на облачные сервисы корпорации превысила 775 процентов. Особо отмечается рост в мессенджере Teams и самой Xbox Live.

Чтобы хоть как-то снизить нагрузку, Microsoft ввела временные ограничения на действия своих пользователей. Например, запрещено менять аватар профиля, изображения и фоны в клубах Xbox Live. Как только ситуация в мире стабилизируется, ограничения снимут.

Кроме того, корпорация предложила разработчикам игр выпускать апдейты для проектов, когда нагрузка на серверы минимальные.