В Windows 10 улучшат индексирование файлов для поиска

Microsoft готовится к выпуску майского обновления Windows 10 (2004). Сейчас стало известно, что компания введёт улучшенное индексирование дискового пространства, которое снизит нагрузку на всю систему.

Новая функция будет самостоятельно определять степень нагрузки на операционную систему и только когда она будет минимальной, запускать индексирование. Такое решение должно значительно повлиять на скорость работы Windows 10 (2004) с жёсткими дисками. Для обладатель SSD-накопителей разница будет заметна не так сильно.

Пока майская версия проходит тестирование среди участников Windows Insider, а для обычных пользователей стабильное обновление появится только в мае.