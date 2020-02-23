В Windows 10 могут вернуться «Наборы»

Компания планировала внедрить в Windows новшества ещё в 2018 году, это должны были быть вкладки для приложений «Наборы» (Sets), но их запуск отложили в дальний ящик на этапе тестирования. «Наборы» показались слишком сложными и проблемными.
Однако они могут вернуться в систему. Об этом говорит код из Windows 10 SDK сборки 19577. Обнаружил её программист Теро Алхоненом (Tero Alhonen).
Функционал позволяет использовать для приложений дополнительные вкладки, типа Проводника, Офиса и тому подобного. Благодаря Windows Sets можно осуществлять группировку приложений, как в браузере.
Скорее всего новшество появится в ближайшем крупном обновлении Windows 10.
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