В Windows 10 могут вернуться «Наборы»

Компания планировала внедрить в Windows новшества ещё в 2018 году, это должны были быть вкладки для приложений «Наборы» (Sets), но их запуск отложили в дальний ящик на этапе тестирования. «Наборы» показались слишком сложными и проблемными.

Однако они могут вернуться в систему. Об этом говорит код из Windows 10 SDK сборки 19577. Обнаружил её программист Теро Алхоненом (Tero Alhonen).

"Sets" are back in Windows SDK 19577 https://t.co/hcajON8kLa — Tero Alhonen (@teroalhonen) March 10, 2020

Функционал позволяет использовать для приложений дополнительные вкладки, типа Проводника, Офиса и тому подобного. Благодаря Windows Sets можно осуществлять группировку приложений, как в браузере.

Скорее всего новшество появится в ближайшем крупном обновлении Windows 10.