Xiaomi Mix Fold 2 получит «высокочастотный» экран от Samsung

В этом году компания Xiaomi выпустила на рынок первый складной смартфон Mi Mix Fold. А в будущем ожидается новая модель — Xiaomi Mix Fold 2. Судя по имеющимся данным, новинка получит ряд улучшений.

Смартфон уже «засветился» в базе данных IMEI с модельным номером 22061218C. На китайском рынке его ожидают летом 2022 года. Смартфон проходит под кодовым названием zizhan.

Что касается технических параметров, то новинке приписывают 8,1-дюймовый дисплей Samsung AMOLED UTG с высокой частотой обновления (точные показатели не указаны). Скорее всего, внутри будет топовый процессор и большой объём памяти. Помимо этого, в смартфоне улучшат петли шарнирного механизма.

Данных о стоимости и дате выхода в мире пока не приводится. Но, скорее всего, новинка появится на глобальном рынке уже во второй половине будущего года. А вот на цену могут повлиять разные факторы, в том числе рост стоимости полупроводников.