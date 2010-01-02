В WhatsApp появится возможность навсегда отключать уведомления из чата

Наконец-то разработчики популярнейшего мессенджера WhatsApp решили воплотить в жизнь одну из самых ожидаемых функций – возможность отключения оповещений навсегда. На данный момент такая возможность тестируется и когда появится в обиходе у пользователей – неизвестно.

На данный момент эта возможность присутствует в версии приложения для Android – 2.20.201.10. Сейчас им воспользоваться может лишь часть пользователей, которые проводят бета-тестирование приложения.

Напомним, что сейчас оповещения в приложении WhatsApp можно отключать на 8 часов, одну неделю или год. Но уже в бета-версии 2.20.201.10 вместо пункта «Год» стоит отметка – «Навсегда». Это сделает возможным отключения оповещения в чатах, которые не представляют ценности для пользователя.