В WhatsApp появится полноценный поиск
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Новости

В WhatsApp появится полноценный поиск

Если сделать опрос о самой желаемой функции среди обладателей приложения WhatsApp, то большая часть из них ответит утвердительно о возможности поиска сообщений по датам. Да, такой поиск есть уже сейчас, но он неполноценный. Ведь найти сообщения можно, но только фильтровать их по датам пока невозможно.

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На днях появилось сообщение, что разработчики популярного приложения уже начали тестировать возможность поиска входящих и исходящих сообщений по датам. На данный момент неизвестно, когда этой функцией смогут воспользоваться все обладатели приложения. Мы же ведь помним, что на тестирование той же темной темы ушло около двух месяцев. Да и других дел у специалистов хватает.

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