В WhatsApp появились групповые звонки до 8 человек

Все новости, несмотря на сферу, так или иначе связаны с пандемией. На этот раз разработчики WhatsApp немного расширили функционал своего мессенджера, который из-за коронавируса стал популярней в полтора раза. Вся прошлая неделя была занята тем, что проходило тестирование функции аудио и видео конференций в составе восьми человек. Теперь же эта возможность стала доступной для всех.

Да, многие скажут, что и раньше существовала такая возможность, но тогда было ограничение на четыре человека. Сейчас же очень много людей большую часть своего времени проводят дома и им необходимо общение со множеством друзей. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обновиться до последней версии WhatsApp.

Принцип работы не претерпел изменений. Для вызова собеседников нужно кликнуть на кнопку вызова, выбрать посредством чего будет происходить общение (аудио или видео), а затем добавить друзей, с кем будет вестись общение. Помимо себя есть возможность добавить еще семь человек.