В WhatsApp появились групповые звонки до 8 человек
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Новости

В WhatsApp появились групповые звонки до 8 человек

Все новости, несмотря на сферу, так или иначе связаны с пандемией. На этот раз разработчики WhatsApp немного расширили функционал своего мессенджера, который из-за коронавируса стал популярней в полтора раза. Вся прошлая неделя была занята тем, что проходило тестирование функции аудио и видео конференций в составе восьми человек. Теперь же эта возможность стала доступной для всех.

Да, многие скажут, что и раньше существовала такая возможность, но тогда было ограничение на четыре человека. Сейчас же очень много людей большую часть своего времени проводят дома и им необходимо общение со множеством друзей. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обновиться до последней версии WhatsApp.

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Принцип работы не претерпел изменений. Для вызова собеседников нужно кликнуть на кнопку вызова, выбрать посредством чего будет происходить общение (аудио или видео), а затем добавить друзей, с кем будет вестись общение. Помимо себя есть возможность добавить еще семь человек.

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