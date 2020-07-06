В WhatsApp появилась «текстовая бомба» ломающая приложение

Приложение WhatsApp является хорошей игрушкой в руках злоумышленников. Нет, на этот раз речь не идет о краже данных, сейчас идет распространение обычного сообщения, которое готово вывести из строя само приложение. Более того, некоторые эксперты считают, что оно вредит даже смартфону. Забавно, но на первый взгляд, приложение – это обычный набор рандомных символов. Однако беда состоит в том, что именно такой набор символов приносит огромные неудобства обладателю смартфона.

С такой проблемой уже столкнулись владельцы смартфонов на двух ведущих платформах: iOS и Android. После получения подобного сообщения, приложение WhatsApp больше не способно запуститься. Кстати, пока не найдено «противоядие» против этой уязвимости. А теперь поговорим, что можно сделать, чтобы не пасть жертвой такой рассылки.

Первое, что можно попробовать, это запретить получать сообщения от незнакомых людей, то есть тех, которых нет в контактах. Но это не исправит ситуацию, ведь подобное сообщение может прийти и от знакомого вам человека. Самый простой способ, который известен сейчас, это подключение аккаунта WhatsApp к браузеру.

Если удалось это сделать, то при получении такого сообщения, переходим в браузерную версию, открываем диалог с человеком, который прислал это сообщение и удаляем всю переписку. Есть и альтернативный вариант – это удаление приложения с его последующей обратной установкой. Но в таком случае нужно обратить внимание на возможность создание резервной копии. Если этого не сделать, то можно потерять всю переписку.