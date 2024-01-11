В WhatsApp на iOS добавили возможность создания собственных стикеров

WhatsApp запустил инструмент для создания стикеров, который доступен только на устройствах с iOS 17.

Чтобы создать стикер, необходимо открыть панель стикеров и выбрать кнопку «Создать стикер». Затем нужно выбрать изображение из галереи и настроить его по своему вкусу (обрезать, добавить текст или рисунок).

Эта функция пока недоступна для пользователей Android. Они могут только просматривать и сохранять стикеры, созданные другими пользователями.

В ближайшие недели конструктор стикеров будет доступен всем пользователям WhatsApp на iOS 17.