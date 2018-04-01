В Telegram появилась функция для знакомств и свиданий
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Новости

В Telegram появилась функция для знакомств и свиданий

Популярный мессенджер Telegram обновился ко Дню святого Валентина. Теперь в нем можно найти функции схожие с приложениями знакомств.

Обновление позволяет просматривать профили пользователей, которые находятся недалеко от вас, общаться и назначать им встречи. Воспользоваться функцией можно в разделе “Люди рядом”. Собственный профиль не обязательно оставлять открытым, есть возможность скрыть его из этой секции контактов.

Telegram

Также в честь Дня влюбленных в Telegram появились романтичные эмодзи с сердечками и поцелуями.

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