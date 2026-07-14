Telegram обновился: новые инструменты для каналов и сообществ
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Telegram обновился: новые инструменты для каналов и сообществ

Мессенджер получил расширенный редактор сообщений с поддержкой Markdown и новый формат «Сообществ», объединяющий каналы, группы и ботов.
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Редакция The GEEK сегодня в 18:13
Telegram обновился: новые инструменты для каналов и сообществ

Telegram выпустил крупное обновление, которое заметно расширяет возможности для владельцев каналов, групп и крупных сообществ.

Главным нововведением стал полноценный редактор сообщений с поддержкой Markdown. Теперь в постах и чатах можно использовать:

  • заголовки;
  • таблицы;
  • маркированные и нумерованные списки;
  • цитаты;
  • блоки с кодом;
  • математические формулы.

Благодаря этому оформлять длинные публикации, инструкции и техническую документацию стало значительно удобнее.

Второе крупное изменение — появление «Сообществ». Новый формат объединяет каналы, групповые чаты и ботов в единое пространство, напоминающее серверы Discord. Внутри можно создавать отдельные публичные и приватные комнаты для общения, доступ к которым получают только приглашённые участники или модераторы.

Обновление уже распространяется для пользователей Telegram на всех поддерживаемых платформах.

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