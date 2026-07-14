Telegram обновился: новые инструменты для каналов и сообществ

Telegram выпустил крупное обновление, которое заметно расширяет возможности для владельцев каналов, групп и крупных сообществ.
Главным нововведением стал полноценный редактор сообщений с поддержкой Markdown. Теперь в постах и чатах можно использовать:
- заголовки;
- таблицы;
- маркированные и нумерованные списки;
- цитаты;
- блоки с кодом;
- математические формулы.
Благодаря этому оформлять длинные публикации, инструкции и техническую документацию стало значительно удобнее.
Второе крупное изменение — появление «Сообществ». Новый формат объединяет каналы, групповые чаты и ботов в единое пространство, напоминающее серверы Discord. Внутри можно создавать отдельные публичные и приватные комнаты для общения, доступ к которым получают только приглашённые участники или модераторы.
Обновление уже распространяется для пользователей Telegram на всех поддерживаемых платформах.