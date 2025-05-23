Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

Расписание выхода серий боевика «Гангстерленд» Гая Ричи

Дата выхода всех серий, расписание и где смотреть в хорошем качестве.
Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 23:44

Премьера нового криминального сериала 2025 года — «Гангстерленд» от режиссёра Гая Ричи — состоялась 30 марта на платформе Paramount+.

О чём сериал «Гангстерленд»?

События разворачиваются в криминальном Лондоне, где две влиятельные преступные семьи ведут скрытую, но беспощадную войну. Их бизнес раскинулся по всему миру, а ставки в этом противостоянии выше, чем когда-либо.

Том Харди исполняет главную роль — Гарри да Соуза, решала и телохранитель, готовый на всё ради своей семьи. В ролях также Хелен Миррен и Пирс Броснан — они играют супругов Мейв и Конрада Харриганов, глав преступного клана, стремящегося к абсолютной власти.

Сколько серий в первом сезоне?

Первый сезон включает 10 эпизодов. Финал выйдет 1 июня 2025 года. Все эпизоды можно будет смотреть онлайн на стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода серий «Гангстерленд» Гая Ричи

ЭпизодДата выхода
1-я серия30 марта
2-я серия6 апреля
3-я серия13 апреля
4-я серия20 апреля
5-я серия27 апреля
6-я серия4 мая
7-я серия11 мая
8-я серия18 мая
9-я серия25 мая
10-я серия1 июня
🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Популярные
Новые Старые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

16 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS 2.2
сегодня в 18:37
Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%, если iPhone не будут производить в США
сегодня в 16:00
Acer выпустила в России три тонких монитора серии SA2 Ultra Slim
сегодня в 15:32
«Блокнот» в Windows 11 научился сам писать текст с помощью ИИ
сегодня в 12:14
Марк Гурман назвал дату выхода умных очков Apple с ИИ-функциями
сегодня в 10:00
Marvel перенесла премьеры «Мстителей: Судный день» и «Секретные войны»
сегодня в 08:37
Анонс HONOR 400 и 400 Pro — середняки с шестилетней поддержкой обновлений Android
вчера в 14:15
Яндекс обновил «Поиск с Алисой»: теперь с рассуждениями, генерацией контента и новыми ответами
вчера в 12:56
Apple признала iPhone 7 Plus и iPhone 8 винтажными
вчера в 11:27
Продажи Яндекс Станции Стрит начнутся в М.Видео-Эльдорадо с 27 мая
вчера в 09:12

Обзоры на The GEEK