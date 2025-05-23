Премьера нового криминального сериала 2025 года — «Гангстерленд» от режиссёра Гая Ричи — состоялась 30 марта на платформе Paramount+.
О чём сериал «Гангстерленд»?
События разворачиваются в криминальном Лондоне, где две влиятельные преступные семьи ведут скрытую, но беспощадную войну. Их бизнес раскинулся по всему миру, а ставки в этом противостоянии выше, чем когда-либо.
Том Харди исполняет главную роль — Гарри да Соуза, решала и телохранитель, готовый на всё ради своей семьи. В ролях также Хелен Миррен и Пирс Броснан — они играют супругов Мейв и Конрада Харриганов, глав преступного клана, стремящегося к абсолютной власти.
Сколько серий в первом сезоне?
Первый сезон включает 10 эпизодов. Финал выйдет 1 июня 2025 года. Все эпизоды можно будет смотреть онлайн на стриминговом сервисе Paramount+.
Расписание выхода серий «Гангстерленд» Гая Ричи
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|30 марта
|2-я серия
|6 апреля
|3-я серия
|13 апреля
|4-я серия
|20 апреля
|5-я серия
|27 апреля
|6-я серия
|4 мая
|7-я серия
|11 мая
|8-я серия
|18 мая
|9-я серия
|25 мая
|10-я серия
|1 июня