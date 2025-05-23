Премьера нового криминального сериала 2025 года — «Гангстерленд» от режиссёра Гая Ричи — состоялась 30 марта на платформе Paramount+.

О чём сериал «Гангстерленд»?

События разворачиваются в криминальном Лондоне, где две влиятельные преступные семьи ведут скрытую, но беспощадную войну. Их бизнес раскинулся по всему миру, а ставки в этом противостоянии выше, чем когда-либо.

Том Харди исполняет главную роль — Гарри да Соуза, решала и телохранитель, готовый на всё ради своей семьи. В ролях также Хелен Миррен и Пирс Броснан — они играют супругов Мейв и Конрада Харриганов, глав преступного клана, стремящегося к абсолютной власти.

Сколько серий в первом сезоне?

Первый сезон включает 10 эпизодов. Финал выйдет 1 июня 2025 года. Все эпизоды можно будет смотреть онлайн на стриминговом сервисе Paramount+.

Расписание выхода серий «Гангстерленд» Гая Ричи