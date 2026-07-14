Telegram лишился короткого домена t.me

Короткие ссылки на Telegram-каналы, ботов, профили и публикации перестали открываться через браузеры и сторонние сайты. Внутри самого мессенджера адреса t.me продолжают работать.

Оператор доменной зоны .me приостановил делегирование принадлежащего Telegram домена t.me. По данным WHOIS, адрес был удалён из DNS-базы реестра, из-за чего внешние ссылки перестали корректно перенаправлять пользователей в мессенджер.

Проблема затронула пользователей по всему миру. Ссылки на каналы, сообщения, чаты и ботов не открываются через браузеры, социальные сети, сайты и другие внешние площадки. При этом внутри Telegram адреса t.me по-прежнему работают.

После отключения домена мессенджер начал использовать запасной адрес telegram.me. Он зарегистрирован в той же доменной зоне .me и обслуживается тем же оператором.

Причина отключения t.me пока неизвестна. Среди возможных версий называют техническую ошибку, внутреннюю проверку, юридический спор, запрос правоохранительных органов или нарушение правил реестра. Подтверждений ни одной из них пока нет.

Владельцам Telegram-каналов и ботов, которые привлекают аудиторию через внешние площадки, стоит временно заменить ссылки t.me на telegram.me.