Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на ограничение работы мессенджера в России. Он связал это с попыткой российских властей перевести пользователей «на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

Дуров провёл параллель с Ираном, который восемь лет назад уже пытался реализовать похожую стратегию.

«Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке», — написал Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничение свободы граждан не является правильным решением, и заявил, что Telegram продолжит отстаивать свободу слова и конфиденциальность пользователей, несмотря на любое давление.