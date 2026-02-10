Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои

Telegram второй день работает с перебоями у пользователей в России. Основные жалобы связаны с медленной загрузкой изображений и видео, а также проблемами при отправке медиафайлов.

Массово сообщения о сбоях начали поступать 9 февраля и продолжаются 10 февраля. По данным сервиса Downdetector, за сутки было зафиксировано более 9000 жалоб.

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из Магаданской, Самарской, Новосибирской и Сахалинской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сообщений о сбоях за пределами России практически нет.

На момент публикации Роскомнадзор ситуацию не комментировал.

Ранее, в августе 2025 года, Роскомнадзор заявлял о «частичном ограничении» звонков в Telegram в рамках мер по противодействию преступлениям. В Минцифры тогда отмечали, что ограничения могут быть сняты при выполнении мессенджером требований российского законодательства.

В январе 2026 года ряд СМИ со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщал о новых ограничениях в отношении Telegram, из-за которых у части пользователей возникали сбои при отправке сообщений и медиафайлов. В Роскомнадзоре после этого заявили, что новых мер в отношении сервиса не применяли.