Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои | The GEEK
close
Новости

Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои

В Telegram фиксируются сбои с отправкой и загрузкой изображений и видео.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:35

Telegram второй день работает с перебоями у пользователей в России. Основные жалобы связаны с медленной загрузкой изображений и видео, а также проблемами при отправке медиафайлов.

Массово сообщения о сбоях начали поступать 9 февраля и продолжаются 10 февраля. По данным сервиса Downdetector, за сутки было зафиксировано более 9000 жалоб.

Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из Магаданской, Самарской, Новосибирской и Сахалинской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сообщений о сбоях за пределами России практически нет.

На момент публикации Роскомнадзор ситуацию не комментировал.

Ранее, в августе 2025 года, Роскомнадзор заявлял о «частичном ограничении» звонков в Telegram в рамках мер по противодействию преступлениям. В Минцифры тогда отмечали, что ограничения могут быть сняты при выполнении мессенджером требований российского законодательства.

В январе 2026 года ряд СМИ со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщал о новых ограничениях в отношении Telegram, из-за которых у части пользователей возникали сбои при отправке сообщений и медиафайлов. В Роскомнадзоре после этого заявили, что новых мер в отношении сервиса не применяли.

id·219234·20260210_1035
Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Белый список сайтов
Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов
Банкам ужесточили условия попадания в «белый список» сайтов
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android
Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android
«Википедию» могут частично заблокировать в России
ФСБ разрешат отключать в России интернет и мобильную связь
Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
В России создадут реестры курьеров и служб доставки
Стало известно, когда 5G появится в России
Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов
Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp
В Telegram появился вход без SMS: мессенджер перешёл на ключи доступа

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры