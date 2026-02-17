Замедление Telegram задело Windows: в России перестали скачиваться обновления | The GEEK
Замедление Telegram задело Windows: в России перестали скачиваться обновления

Блокировки Telegram могли затронуть инфраструктуру обновлений Windows.
Редакция The GEEK сегодня в 11:56

Пользователи Windows из разных регионов России жалуются на сбои при попытке обновить систему. При проверке обновлений появляется сообщение «нет соединения с сервером обновлений Microsoft», а процесс загрузки зависает или идёт крайне медленно. Сообщает телеграм-канал Mash.

С проблемой столкнулись как владельцы лицензионных копий, так и пользователи неофициальных сборок. В отдельных случаях обновления всё же подтягиваются, но скачивание может растягиваться на несколько дней.

Предположительно, причина связана с усилением фильтрации интернет-трафика на фоне замедления Telegram. Под ограничения могли попасть IP-адреса и домены, через которые Windows получает обновления.

Официальных комментариев от Роскомнадзора на момент публикации нет.

