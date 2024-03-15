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В Steam стартовала большая весенняя распродажа со скидками на тысячи игр

В сервисе Steam стартовала большая весенняя распродажа. Тысячи тайтлов можно приобрести со скидкой. Продлится акция до 21 марта.

Вот некоторые предложения:

  • Baldur’s Gate 3 — 1799 рублей (скидка 10%)
  • Palworld — 990 рублей (скидка 10%)
  • Sons Of The Forest — 825 рублей (скидка 25%)
  • Rust — 737 рублей (скидка 33%)
  • Ghostrunner 2 — 1404 рубля (скидка 50%)
  • Remnant II — 1721 рубля (скидка 40%)
  • Lies of P — 2999 рублей (скидка 25%)
  • Age of Wonders 4 — 1938 рублей (скидка 30%)
  • Enshrouded — 1259 рублей (скидка 10%)
  • ARK: Survival Ascended — 3376 рублей (скидка 20%)

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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