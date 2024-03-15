В Steam стартовала большая весенняя распродажа со скидками на тысячи игр

В сервисе Steam стартовала большая весенняя распродажа. Тысячи тайтлов можно приобрести со скидкой. Продлится акция до 21 марта.
Вот некоторые предложения:
- Baldur’s Gate 3 — 1799 рублей (скидка 10%)
- Palworld — 990 рублей (скидка 10%)
- Sons Of The Forest — 825 рублей (скидка 25%)
- Rust — 737 рублей (скидка 33%)
- Ghostrunner 2 — 1404 рубля (скидка 50%)
- Remnant II — 1721 рубля (скидка 40%)
- Lies of P — 2999 рублей (скидка 25%)
- Age of Wonders 4 — 1938 рублей (скидка 30%)
- Enshrouded — 1259 рублей (скидка 10%)
- ARK: Survival Ascended — 3376 рублей (скидка 20%)