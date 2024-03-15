В Steam стартовала большая весенняя распродажа со скидками на тысячи игр

В сервисе Steam стартовала большая весенняя распродажа. Тысячи тайтлов можно приобрести со скидкой. Продлится акция до 21 марта.

Вот некоторые предложения:

Baldur’s Gate 3 — 1799 рублей (скидка 10%)

Palworld — 990 рублей (скидка 10%)

Sons Of The Forest — 825 рублей (скидка 25%)

Rust — 737 рублей (скидка 33%)

Ghostrunner 2 — 1404 рубля (скидка 50%)

Remnant II — 1721 рубля (скидка 40%)

Lies of P — 2999 рублей (скидка 25%)

Age of Wonders 4 — 1938 рублей (скидка 30%)

Enshrouded — 1259 рублей (скидка 10%)

ARK: Survival Ascended — 3376 рублей (скидка 20%)