Rockstar подтвердила 30 FPS в GTA VI даже на PS5 Pro

Rockstar Games раскрыла подробности производительности Grand Theft Auto VI на консолях. Разработчики подтвердили, что игра создавалась с расчётом на 30 кадров в секунду на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Аналогичный ориентир заявлен и для PS5 Pro.

По словам Rockstar, студия стремилась максимально использовать возможности нынешнего поколения консолей, сохранив высокую детализацию окружения и плотность игрового мира. О режиме производительности с повышенной частотой кадров компания не сообщила.

На PS5 Pro игра получит поддержку технологии масштабирования PSSR и тени с трассировкой лучей, которые будут недоступны на обычной PS5. Для консолей Sony также заявлены тактильная отдача DualSense, пространственный звук Tempest 3D Audio и сокращённое время загрузки.

Отдельно Rockstar подтвердила возможность играть в GTA VI на Xbox One через Xbox Cloud Gaming. Облачная версия будет использовать графические настройки Xbox Series S. При этом запуск через облако на ПК и телевизорах пока не предусмотрен.

Предварительная загрузка GTA VI уже началась. Игра выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.