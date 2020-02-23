В смартфонах Samsung появится механизм наклона камер

Samsung получила патент на систему из шести сенсоров для основных модулей в камере смартфона. Отличительно чертой станет специальный механизм, который будет изменять угол наклона датчиков.

В обычном состоянии камера будет прямо, а во время работы будут наклоняться вертикально и горизонтально. Такое решение позволит регулировать фокусное расстояние и создавать панорамы без перемещения смартфона.

Однако может появиться небольшой минус, а именно увеличение габаритов устройства.