В смартфонах Samsung появится механизм наклона камер
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Новости

В смартфонах Samsung появится механизм наклона камер

Samsung получила патент на систему из шести сенсоров для основных модулей в камере смартфона. Отличительно чертой станет специальный механизм, который будет изменять угол наклона датчиков.

  • Samsung 2

В обычном состоянии камера будет прямо, а во время работы будут наклоняться вертикально и горизонтально. Такое решение позволит регулировать фокусное расстояние и создавать панорамы без перемещения смартфона.

  • Samsung 1

Однако может появиться небольшой минус, а именно увеличение габаритов устройства.

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