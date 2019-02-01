В сети нашли намёки на ремейк Prince of Persia

На гватемальском сайте MAX обнаружен доступный предзаказ Prince of Persia Remake. Эта игра не была анонсирована, однако наличие предзаказа говорит о скором релизе. По данным с сайта, игра выйдет в ноябре.
Данные обнаружил пользователь твиттера.
Инсайдер и журналист Джейсон Шрайер написал в твиттере, что «ритейлеры любят сливать неожиданные анонсы Ubisoft». В самой студии комментариев пока не давали.
Отметим, что на сайте используется арт, который появился в утечках ещё раньше, однако тогда говорилось о перезапуске всей трилогии Sands of Time.
Отметим, что последней игрой о «Принце» была игра с подзаголовком The Forgotten Sands. Она вышла в 2010 году на консолях PlayStation 3, Xbox 360, а также ПК.
Само собой, это пока лишь слухи, подтверждения данным нет.
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