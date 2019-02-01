В сети нашли намёки на ремейк Prince of Persia

На гватемальском сайте MAX обнаружен доступный предзаказ Prince of Persia Remake. Эта игра не была анонсирована, однако наличие предзаказа говорит о скором релизе. По данным с сайта, игра выйдет в ноябре.

Данные обнаружил пользователь твиттера.

Hey psss…



Prince of Persia REMAKE listings have appeared online.



For now the game is listed for Nintendo Switch and PS4 with an estimate release date of November 2020.



• https://t.co/9EyyVmZ13K pic.twitter.com/Q9lGARf4Hl — 🍎 Ken Xyro (@KenXyro) August 19, 2020

Инсайдер и журналист Джейсон Шрайер написал в твиттере, что «ритейлеры любят сливать неожиданные анонсы Ubisoft». В самой студии комментариев пока не давали.

Отметим, что на сайте используется арт, который появился в утечках ещё раньше, однако тогда говорилось о перезапуске всей трилогии Sands of Time.

Отметим, что последней игрой о «Принце» была игра с подзаголовком The Forgotten Sands. Она вышла в 2010 году на консолях PlayStation 3, Xbox 360, а также ПК.

Само собой, это пока лишь слухи, подтверждения данным нет.