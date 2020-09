Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft официально анонсировала ремейк легендарного экшена Prince of Persia: The Sands of Time, которые был представлен в 2003 году. По словам разработчиков, они создали полностью новую игры, добавили модели персонажей, воссоздатели более детализированные окружающий мира, обновили звуковые эффекты и улучшили управление.

Кроме того, в ремейк добавили оригинальную часть Prince of Persia 1992 года, которую можно будет разблокировать в процессе прохождения. Также к озвучиванию российской версии привлекли того же актёра – Юрия Ловенталя.

Выход Prince of Persia: The Sands of Time Remake состоится 21 января 2021 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Позже, игра будет доступна на PS5 и Xbox Series X/S. Пользователи, которые приобретут экшен сейчас, смогут получить бесплатно копию для консоли следующего поколения.