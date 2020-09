В Uplay по случайности показали нового Prince of Persia

В российской версии Uplay, по всей видимости из-за случайности, появились первые кадры ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Сам анонс игры должен состояться сегодня в 22:00 по мск на специальном мероприятии Ubisoft Forward.

Однако, есть предположение, что кроме скриншотов и тизера Prince of Persia: The Sands of Time на мероприятии больше ничего не покажут, а сам выход игры состоится только в 2021 году на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One и РС.