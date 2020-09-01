Prince of Persia не выйдет в ноябре

Последние несколько месяцев игровой мир постоянно подпитывается новыми слухами о ремейке Prince of Persia. В частности, речь идет о дате выхода и платформах, на которых будет доступен римейк. Дело дошло даже до того, что один из аналитиков Niko Partners – Даниэль Ахмад, на своей странице опубликовал эти данные. Он основывался на публикацию в гватемальском магазине MAX, где и были замечены данные о Prince of Persia.

Так, речь шла о платформах PlayStation 4 и Nintendo Switch. Что касается даты, то ее точного значения не было, но говорилось о ноябре этого года. Не преминул воспользоваться интересом сообщества к игре и один из сотрудников Bloomberg – Джейсон Шрайер, который также высказался по этому поводу. Если верить этому инсайдеру, то ремейк Prince of Persia не предназначен для Nintendo Switch, да и в ноябре появление в продаже ждать не стоит.

Опять же, если верить Шрайдеру, то долго ждать анонса игры мы не будем. Этого события стоит ожидать уже на мероприятии Ubisoft Forward, а состоится это уже завтра, то есть 10 сентября. А вот онлайн-мероприятие должно стартовать позже, ориентировочно в 21:00 по Москве. Также, если верить утечкам, позже подтвержденным официально, то там же мы станем свидетелями презентации Immortals Fenyx Rising, ранее известного, как Gods & Monsters.